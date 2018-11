Lazio, problema al tendine del ginocchio per Milinkovic-Savic: salterà Serbia-Montenegro

Brutte notizie in casa Lazio, prossima avversaria del Milan in campionato. Come annunciato dal c.t. della Serbia Krstajic, Sergej Milinkovic-Savic ha riportato un problema al tendine del ginocchio nella sfida contro il Sassuolo. Il calciatore biancoceleste non scenderà dunque in campo nel match di sabato contro il Montenegro. Da valutare se il serbo riuscirà o meno a recuperare per il match contro il club rossonero alla ripresa del campionato.