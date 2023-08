Lazio, Rovella è sicuro: "Il derby della Capitale è il più bello d'Italia"

Nicolò Rovella, centrocampista che la Lazio ha da poco prelevato in prestito biennale con obbligo di riscatto condizionato dalla Juventus, nell'intervista della sua presentazione si è soffermato su alcuni temi a sfondo biancoceleste quale per esempio il derby contro la Roma: "Il derby della Capitale è il più bello d'Italia, non vedo l'ora di giocarlo, l'emozioni che proverò saranno indescrivibili. Io ho giocato un derby simile, che è quello tra Genoa e Sampdoria, anche se qui la città è più grande, le squadre sono ancora più forti. Sarà una grande emozione".