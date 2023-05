Lazio, Sarri a DAZN: "All'intervallo ho visto una squadra sfiduciata"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizo Sarri ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Lazio. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla partita: “L’unico grande rammarico della partita è che ci siamo ritrovati dopo 29 minuti sotto 2-0 senza che la partita fosse iniziata. Non c’era stato un tiro del Milan, non c’era stato un tiro da parte nostra, e quindi quello è l’aspetto che ci ha condizionato. A livello di reazione dovevamo fare molto di più, a parte i minuti finali in cui c’è stata una reazione forse più nervosa”.

Come sta la squadra fisicamente? “Dal punto di vista fisico siamo primi in tutte le graduatorie che vengono stilate, dal punto vista quantitativo e qualitativo ad eccezion fatta per i picchi di velocità, su quello è difficile poterci fare qualcosa. Ho visto una squadra sfiduciata all’intervallo, che stava abbandonando la partita. Questo è l’aspetto che mi ha più preoccupato”.

Sul gioco: “In costruzione abbiamo fatto più fatica di quello che facciamo solitamente. Abbiamo sbagliato troppo, abbiamo qualche giocatore fondamentale che in questo momento non è in grande condizione né fisica né mentale”.

Su Immobile: “Ciro è uno che se non segna è uno che dal punto di vista mentale si accascia un attimino. Fisicamente manca qualcosa, ma credo abbia bisogno di fare gol in questo momento”.

Su Lotito: “Non l’ho visto. Ero nello spogliatoio staff, se è andato nell’altro spogliatoio non l’ho visto”.

Cosa si aspetta ora in campionato? “Se si va di calendario siamo morti, mi aspetto di fare quattro partite toste alla ricerca del risultato ad ogni costo. Se pensiamo ci siamo qualche partita facile prendiamo una brutta strada”.