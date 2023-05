Lazio, Sarri a DAZN: "Luis Alberto non ha particolari problemi. La partita dell'andata non ha significato"

MilanNews.it

Maurizio Sarri ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Lazio. Queste le sue dichiarazioni.

Come sta fisicamente la squadra? “Luis Alberto ha fatto tutto regolarmente e non ha grandi problemi. Per Zaccagni ieri abbiamo preferito tenerlo a riposo per un affaticamento adduttoreo. Non sembra assolutamente un problema muscolare, quindi è della partita”.

La partita dell’andata tra le più belle per la Lazio, oggi invece che squadre si incontrano? “La partita dell’andata non ha nessun tipo di significato, abbiamo incontrato il Milan in quei 15 giorni in cui il Milan era in difficoltà ed è venuta fuori quella partita. Poi il Milan si è ripreso e stiamo parlando della squadra campione d’Italia che va a giocarsi una Semifinale di Champions, la partita dell’andata va dimenticata”.