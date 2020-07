Lazio senza Immobile 475 giorni dopo. Luis Alberto o Milinkovic in attacco?

Per la prima volta in questo campionato, Inzaghi non potrà scrivere il nome di Immobile tra i convocati della sua Lazio. Il cannoniere azzurro, leader della classifica marcatori con 29 gol in 29 giornate, è sempre stato presente, giocando tutte le partite da titolare tranne quella del 25 settembre a San Siro contro l'Inter (è subentrato nella ripresa). Domani salterà quella con l'altra milanese, il Milan, per la squalifica dopo il giallo preso col Torino. Un'ammonizione che secondo il vice Farris, a bordocampo perché Inzaghi aveva ricevuto il rosso con la Fiorentina, non c'era: "Dispiace per l’ammonizione di Ciro, il rigore per il Torino ci può stare, il giallo al ragazzo no".

Giusta o meno, domani Immobile non ci sarà. Cosa che in campionato non succedeva da 475 giorni: era il 17 marzo 2019 contro il Parma all'Olimpico e l'attaccante era assente per squalifica. Da lì in poi, Inzaghi non ci ha più rinunciato, come quasi sempre da quando è arrivato a Roma. Dal 2016 infatti Immobile ha saltato soltanto sette partite di A e il bilancio - a differenza di quanto si possa pensare - è positivo per la Lazio, che ne ha vinte quattro (contro Roma, Udinese, Parma ed Empoli), pareggiata una (3-3 a Bergamo nel 2017) e perse due, proprio contro il Milan (2-1).

In più tra gli indisponibili figura anche Caicedo, pure lui squalificato per il giallo pesante rimediato martedì col Torino. L'interrogativo in casa Lazio è capire chi affiancherà Correa, l'unico attaccante disponibile. Le ipotesi più accreditate sono due: la prima vede il ritorno nel suo vecchio ruolo di trequartista di Luis Alberto, la seconda è la suggestione Milinkovic prima punta, soluzione questa che Inzaghi ha adottato diverse volte nei finali di gara. Entrambe le scelte presuppongono il rientro tra i titolari di un centrocampista, Leiva o Cataldi, che sono sulla via dal recupero da problemi fisici.