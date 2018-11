Lazio, S.Inzaghi: "Con il Milan dovremo mettere in campo tutta la rabbia possibile, è fondamentale"

Al termine del match contro il Sassuolo, il tecnico biancocelesti Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio: "C’è rammarico perché volevamo vincere questa partita. L’abbiamo interpretata bene, anche se abbiamo sofferto il palleggio del Sassuolo. Il gol lo abbiamo regalato, sono arrabbiato per questo. Il palo di Immobile ci avrebbe riportato in vantaggio, nel secondo tempo ci è mancato il guizzo. Era importante vincere per la classifica e per consolidare il quarto posto - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Leiva? Ha dato grande disponibilità, l’ho tolto per precauzione. Ha fatto quello che doveva fare, come tutti i suoi compagni. Non è semplice preparare bene la partita quando giochi in coppa, però i ragazzi stasera sono stati bravi. Con il Milan dovremo mettere in campo tutta la rabbia possibile, è fondamentale".