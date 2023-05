Lazio, Tare: "Juve? Prima c'è chiarezza e meglio è. Savic? Può succedere di tutto"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato a Sky Sport iniziando dalla nuova penalizzazione di 10 punti alla Juventus:

La nuova sentenza della Juventus ha condizionato il campionato?

"Non è stata una situazione facile da gestire, sapendo che una volta sei dentro e una volta sei fuori condiziona tanto le motivazioni dei giocatori. Prima c'è chiarezza meglio è per tutti".

Il futuro di Milinkovic?

"Per il bene di tutti ci siederemo ad un tavolo per chiarire questa cosa. Quello che dico per me vale per lui, ha un legame molto forte, ha stima e rispetto di società e allenatore. Può succedere di tutto, anche che venga ceduto ad un altro club".