Lazio, visita a Paideia per Luis Alberto. Obiettivo: in campo col Milan

La presenza di Luis Alberto in campo per la rifinitura pre-Siviglia aveva fatto pensare ad una convocazione per la gara di Europa League di ieri sera. Alla fine lo spagnolo non si è aggregato al gruppo ed è rimasto a Roma: stando a quanto rivela Sky, in mattinata l'iberico si è recato alla clinica Paideia per degli esami di controllo. Il problema all'adduttore rimediato nella partita di andata contro il Siviglia sembra superabile e il fantasista ha messo nel mirino il Milan, sfidante dei biancocelesti nella semifinale di Coppa Italia.