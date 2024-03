Le condizioni di Zurkowski e di Caputo: recuperano per il Milan? Ne parla Nicola

Davide Nicola, tecnico dell'Empoli, è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita di domani pomeriggio contro il Milan e ha rilasciato queste parole riportate da tuttomercatoweb.com:

Coraggio e sfrontatezza domani contro il Milan?

"Quando si parla di squadra come il Milan non è semplice individuare i difetti, ma questo è il nostro lavoro e lo facciamo. Ci vorrà un Empoli vulcanico dal punto di vista dell'energia e dell'organizzazione. Ci siamo allenati, l'importante è fare tutto con concentrazione massima ma anche entusiasmo"

Come stanno Zurkowski e Caputo? Come sta vedendo Shpendi?

"Steven lo vedo sempre bene perché ha l'atteggiamento giusto. Sa che non c'è spazio ma lui può diventare determinante in qualsiasi momento. Caputo, Zurkowski ed Ebuehi hanno fatto la settimana intera con noi, tant'è vero che sarebbe bene dargli da subito l'aspetto nervoso della partita. Un conto è guardare gli altri, un conto partecipare con l'aspetto nervoso".