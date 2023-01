Lecce, Baschirotto a DAZN: "Mi trovo bene con Umtiti. Il pubblico è un valore aggiunto per noi"

MilanNews.it

Federico Baschirotto, difensore del Lecce, ha rilasciato queste parole a DAZN dopo la gara contro il Milan:

Sulla coppia con Umtiti: "Ci troviamo bene. Parliamo tanto in settimana. Lui conosceva Giroud, abbiamo visto tanti video e alla fine siamo riusciti ad arginarlo".

Sul suo modo di giocare: "Quando entro in campo mi diverto, mi sento come un bambino al parco giochi. Ogni pallone che tocco per me è gioia. La mia grinta la porterò in tutte le partite".

Sul pubblico di Lecce: "E' un valore aggiunto che ci sta dando una grande mano".