Lecce, Blin: "Ci aspetta una bella partita a Milano. Leao? Giocatore di livello molto alto"

Alexis Blin, centrocampista del Lecce, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Serie A partendo dal momento della squadra: "Siamo messi bene e sabato ci aspetta una bella partita a Milano che stiamo preparando per affrontare al meglio l'avversario. Con la Roma meritavamo di più, ma questo è solo uno stimolo per continuare a lavorare e a crescere. A Salerno abbiamo portato a casa una vittoria importantissima e la sosta per le nazionali ci ha permesso di focalizzarci e di fare un lavoro più mirato per crescere. La salvezza non è sicura e noi rimaniamo concentrati su quello che c'è da fare, tenendo alto lo spirito. Io sono sicuro che se giocheremo come sappiamo fare, la salvezza arriverà. Dobbiamo fare risultati anche in trasferta perché in casa sappiamo di avere il sostegno dei tifosi che ci spingono e caricano, ed è come avere un uomo in più. Tra novembre e dicembre siamo stati un po' in difficoltà, ma dobbiamo essere sempre pronti a vivere sia i momenti facili, come ad inizio campionato, che i momenti difficili nei quali serve avere la forza per poter ripartire e rialzarsi. Pensiamo partita dopo partita".

Sulla Serie A...

"Leao penso sia un giocatore di livello molto alto. Anche tra i miei compagni ci sono molti giovani forti e di prospettiva. Barella è un altro che mi piace molto veder giocare. La Serie A è un campionato che offre spettacolo ed è un palcoscenico per molti giovani che si sentono liberi di potersi esprimere. Questa cosa la ritrovo anche nel calcio francese".