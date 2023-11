Lecce, D'Aversa: "Importante dare il 120%, quando affronti queste squadre il 100% non basta"

Roberto D’Aversa ha parlato a DAZN nel pre partita di Lecce-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa vuole vedere oggi? “La stessa personalità e la stessa propositività che abbiamo avuto a Roma. Non siamo partiti benissimo, ma dopo siamo stati bravi a rimanere in partita, ad essere propositivi, a creare palle gol. Quello che rivorrei vedere è la prestazione, eliminando gli errori che non ci hanno fatto portare a casa il risultato positivo”.

Come si fa a far male a questo Milan, che però non ha Loftus-Cheek? “Cambia sicuramente qualcosa a livello di caratteristiche, ma noi non possiamo prescindere dalle caratteristiche della squadra avversaria. Dobbiamo avere il massimo rispetto che gli avversari, una squadra forte che martedì ha fatto una grandissima prestazione. Dobbiamo ragionare su quelle che sono le nostre qualità e quello che ci ha portato a fare cose importanti. Poi in base a chi abbiamo di fronte cambia poco. L’importante è che noi facciamo la prestazione al 120% perché magari quando affronti queste squadre il 100% potrebbe non bastare. Quando affronti queste squadre serve sempre qualcosina in più”.