Lecce, D'Aversa: "L'episodio l'avete visto tutti, non lo voglio commentare". E poi lo commenta

Roberto D’Aversa ha parlato a DAZN nel post partita di Lecce-Milan.

C’è un’esasperazione del VAR? “Non devo assolutamente commentare le parole del presidente, se si è espresso vuol dire che sa quello che doveva dire. Io dico solamente che dopo un primo tempo dove abbiamo concesso due situazioni per far gol, la prima da fallo laterale e la seconda su una palla schizzata. Nel secondo tempo i ragazzi sono stati bravissimi a recuperarla e a vincerla sul campo. Poi però purtroppo l’episodio l’avete visto tutti, non lo voglio commentare”.

Da dove nasce questa rimonta? “Ai ragazzi ho chiesto di riprenderci quello che avevamo lasciato a Roma. Andare sotto di due gol poteva ammazzare chiunque, i ragazzi invece hanno dimostrato l’abnegazione di voler portare a casa un risultato a tutti i posti. E hanno dimostrato anche di avere una condizione fisica ottimale, anche in questa settimana abbiamo giocato un giorno prima. Chiaro che il Milan aveva giocato martedì sera, ma hanno la rosa per poter giocare più volte in una settimana. Il rammarico è che a fine partita abbiamo esultato come se avessimo vinto, e poi purtroppo così non è stato. Ma sono veramente contento e felice, per me i ragazzi l’avevano vinta”.

Sui cambi: “Nell’intervallo gli ho fatto rivedere i gol presi. Nel momento in cui si fa male Leao mentalmente potevamo pensare che l’impegno potesse essere più semplice. Non possiamo subire gol da fallo laterale, subiamo l’uno due su dei cross. Ma anche dopo il secondo gol ci è partito un giocatore che non abbiamo seguito. Nell’intervallo ho fatto vedere questi episodi, e a prescindere dalla tattica conta la voglia di vincere il duello personale: cosa che nel secondo tempo siamo stati bravi a fare. I cambi sono stati azzeccati perché sono entrati bene loro. Che avevamo ribaltato la partita era importante, in due partite però abbiamo visto bruciare cinque punti. A Roma per demerito nostro, stasera non solo per demerito nostro. Mi auguro che i punti di stasera non pesino a fine campionato, noi lottiamo per salvarci”.