Lecce, domani allenamento al mattino. Da valutare le condizioni di Almqvist

Sabato alle 15 il Lecce ospiterà il Milan in occasione della dodicesima giornata di campionato. Domani i pugliesi si ritroveranno all'Acaya Golf Resort & SPA per un allenamento al mattino agli ordini di mister D'Aversa. Da capire le condizioni di Almqvist e Corfitzen: in particolare lo svedese si è fermato nel corso della sessione odierna per quello che sembra un problema muscolare, lasciando in dubbio la sua presenza per la partita con i rossoneri.