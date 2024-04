Lecce, Gotti: "La partita di oggi è figlia della legge di Murphy"

Luca Gotti, tecnico dei salentini, è stato intervistato da DAZN al termine di Milan-Lecce 3-0. Queste le sue parole.

Il suo parere sul terzo gol del Milan: “Credo che siamo stati particolarmente bravi a non cadere nella scia del nervosismo che può venire quando ci sono episodi controversi, episodi controversi che mi permetterete di non commentare. Cercherò di stare fuori completamente dagli episodi arbitrali”.

Nel primo tempo c’è stato troppo Milan? “Si poteva fare qualcosa di diverso, in qualche modo la partita di oggi è figlia della legge di Murphy: tutto quello che può andare male lo farà. Alla prima occasione subisci gol dal Milan, cerchi di gestire il campo, abbiamo cercato di essere aggressivi, hai un paio di occasioni per tornare in partita ma non riesci a sfruttarle, trovano il 2-0 sul calcio d’angolo, la traversa colpita ti toglie la possibilità di rientrare. Poi a fine primo tempo l’episodio dell’espulsione che è molto determinante. C’è da dire che eravamo già sotto 2-0 contro un Milan che sta attraversando un ottimo momento e lo dimostra con continuità”.