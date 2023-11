Lecce, ieri una brutta notizia per D'Aversa. Allenamento al mattino all'Acaya

Il Lecce, che sabato alle 15 ospiterà il Milan nella gara valevole per l'undicesima giornata di campionato, si ritroverà all'Acaya Golf Resort & SPA per un allenamento al mattino in vista della sfida con i rossoneri. Nella seduta di ieri, mister D'Aversa ha dovuto fare i conti con una brutta notizia: lo stop, per un problema muscolare, di Pontus Almqvist. Lo svedese è dunque in dubbio per la partita contro il Diavolo e le sue condizioni sono tutte da valutare.