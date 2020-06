Sono davvero tanti i problemi per Fabio Liverani, che dovrà ridisegnare il suo Lecce in vista della gara con il Milan. Come riporta Tuttosport, infatti, il tecnico giallorosso dovrà fare a meno di giocatori importanti come Dell’Orco, Deiola, Farias, Barak (tutti e quattro infortunati) e Donati, quest’ultimo squalificato.