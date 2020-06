Lecce, Liguori: "Contro il Milan sfida complicata"

Il vicepresidente del Lecce Corrado Liguori ha parlato ai taccuini di Tuttpsport della prossima gara di campionato contro il Milan: "Stiamo preparando questa partita con allenamenti specifici. Si sta tornando quasi alla normalità e di conseguenza al clima pregara. Nonostante il loro ko in Coppa, contro il Milan sarà una sfida complicata. Noi dovremmo partire col piede giusto, non esistono incontri semplici o difficili ma sicuramente iniziare con Milan e Juventus non è proprio il massimo".