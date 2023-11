Lecce, niente Milan per Almqvist: lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra

Arrivano aggiornamenti in casa Lecce in merito alle condizioni di Pontus Almqvist, che nella giornata di mercoledì aveva interrotto l'allenamento a causa di un problema muscolare alla coscia destra. Tenuto ha riposo ieri, l'attaccante della squadra di mister D'Aversa ha infatti sostenuto gli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio.

Il report medico del Lecce

"L'U.S. Lecce comunica che il calciatore Pontus Almqvist si è sottoposto, presso lo Studio Radiologico "Quarta Colosso " di Lecce, ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra". Il giocatore salterà quindi sicuramente il match di domani contro il Milan.