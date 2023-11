Lecce, oggi Almqvist è rimasto a riposo. Domani la rifinitura in vista del Milan

vedi letture

Come racconta il sito ufficiale del Lecce, prossimo avversario del Milan in Serie A, la squadra di D’Aversa si è allenata questa mattina sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA in vista della gara di sabato contro i rossoneri: il tecnico giallorosso non ha potuto contare su Corfitzen, impegnato in un lavoro personalizzato, e su Almqvist rimasto a riposo. Domani rifinitura al mattino al Via de Mare.