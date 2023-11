Lecce, problema muscolare alla coscia destra per Almqvist

vedi letture

Il sito ufficiale del Lecce, prossimo avversario del Milan in campionato, riporta il racconto dell'allenamento odierno della squadra giallorossa, durante il quale si è infortunato Pontus Almqvist: "Prosegue il lavoro dei giallorossi impegnati al mattino in una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA. Almqvist ha interrotto anzitempo la seduta, a causa di un problema muscolare alla coscia destra, la cui entità verrà valutata successivamente attraverso esami strumentali. Corfitzen ha svolto un lavoro personalizzato. Per la giornata di domani è in programma un allenamento mattutino al Via del Mare".