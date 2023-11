Lecce, Sansone: "Non commento il gol annullato, purtroppo c'è stato questo contatto..."

Nicola Sansone ha parlato a DAZN nel post partita di Lecce-Milan.

C’è tanta amarezza per come è finita? “Non c’è nessuna spiegazione, non voglio neanche commentare. È un grande peccato, i tre punti ci servivano come il pane. Ce li saremmo meritati per come abbiamo fatto il secondo tempo, purtroppo c’è stato questo contatto che ha annullato il gol”.

Il gol: “È stato bellissimo segnare il primo gol. È servito per la rimonta, sarebbe stato più bello vincere la partita”.

Quanto ti ripaga questo gol? “Sono molto grato al Lecce, ho lavorato tanto da solo in estate e non ho mai smesso di crederci, adesso sta dando i suoi frutti”.

Le rimonte del Lecce: “C’è un grande spirito in questa squadra, bisogna continuare così”.