Lecce, Strefezza: "Contro i campioni devo fare anche la fase difensiva. Non dobbiamo avere paura di nessuno"

L’esterno del Lecce Gabriel Strefezza ha parlato a DAZN prima della sfida con il Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa temi di questo Milan? “Sappiamo che tutti giocatori forti, nazionali. È una grande squadra, ma non dobbiamo avere paura di nessuno. Oggi siamo a casa nostra, dobbiamo dare tutto e fare la stessa prestazione fatta a Roma”.

Quali sono le richieste di D’Aversa per te? “Quando giochi contro i campioni c’è bisogno di fare la fase difensiva. Ci siamo allenati bene in settimana, siamo pronti e dobbiamo dare tutto per portare i punti a casa”.