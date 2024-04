Lecce, Trinchera: "Milan grande squadra in stato di grazia"

Stefano Trinchera, DS dei salentini, ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Lecce. Queste le sue parole.

Il Lecce come sta? “Noi stiamo abbastanza bene, veniamo da una grande prestazione contro la Roma. Incontriamo una grande squadra che è in uno stato di grazia, dobbiamo stare molto attenti”.

L’impatto di Gotti: “Gotti è molto preparato. È arrivato in un momento in cui c’era un’aria pesante. Il suo essere pacato ed equilibrato ci ha dato serenità. Abbiamo voltato pagina, siamo contenti delle ultime prestazioni. Non abbiamo subito gol, è di buon auspicio questo”.