Al minuto sessanta della gara tra Leicester e Tottenham, con i Foxes in vantaggio per 3-1, Conte è costretto al cambio a causa di un brutto infortunio al ginocchio per Rodrigo Bentancur, rimasto a terra dopo un brutto contrasto. L'uruguaiano è uscito dal campo sulle sue gambe, ma la sua presenza per la gara contro il Milan in Champions League è in dubbio.