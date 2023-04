LIVE MN - Mourinho in conferenza stampa: "La lotta Champions non ci appartiene. Leao? Stratosferico"

José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida fra Roma e Milan. Di seguito le dichiarazioni:

Si poteva evitare il gol alla fine?

"Sono triste per il risultato. Ma sono anche orgoglioso dei ragazzi. Quel che si poteva fare non è stato fatto. Penso che solo noi possiamo fare quello che abbiamo fatto. Abbiamo dei limiti, abbiamo perso l'unità della squadra. Il Milan ha due squadre, una in campo e una in panchina. Sono invidioso di Pioli, è un bravo collega ed è sempre simpatico con me. Noi con quello che abbiamo in rosa abbiamo fatto una partita straordinaria. Tutti i giocatori hanno dato il massimo".

Come sta Kumbulla?

"Mi sembra che quella di Kumbulla sia una perdita. Non lo rivedrò più in campo al 100%".

Come vede la lotta Champions?

"Non ci appartiene la lotta Champions League. Siamo lì perché i ragazzi stanno facendo una stagione straordinaria e perché siamo bravi. Anche io sono bravo, anche se qualcuno pensa di noi. Il mio staff è bravo e facciamo tutto il possibile. Sono gli altri che devono stare nei primi quattro posti. La prossima partita sarà con il Monza, una squadra fantastica".

E' una difficoltà per le altre squadre la questione della Juventus?

"Magari sì, magari no. Spero che la prossima volta che prendo una squalifica possa andare in panchina. Mi devono due partite".

Come stanno gli altri infortunati?

"Non penso di rivedere più Karsdorp e Llorente non li vedrò più in campo, Smalling spero di sì. Su Dybala non so, abbiamo protetto l'adduttore dopo la situazione con l'Atalanta. Era in panchina ma sapevamo chiaramente che non poteva giocare. Belotti non poteva respirare per un problema alla costola. Ma andiamo avanti. Ho fatto l'allenatore per tanti anni con la rosa piena di opzioni. Adesso mi stare tocca con un gruppo di ragazzi straordinari".

Abraham ha chiesto il cambio?

"Tammy ha chiesto il cambio ma non volevo farlo, volevo arrivare fino alla fine con lui che mi poteva aiutare sulle palle inattive difensive. Il Milan ha continuato a mettere in campo diversi giocatori

Che ne pensa di Leao?

"Rafael è un giocatore stratosferico, quando sta nel suo habitat e può puntare è devastante. Ci siamo protetti lì con Celik, che lo conosce bene. Abbiamo fatto una pressione asimettrica e abbiamo controllato abbastanza bene con un grande sforzo di tutti".

20.45 - Finisce qui la conferenza stampa