Liverpool, Klopp: "Ibra è incredibile, è una leggenda. Turnover? Non possono giocare sempre gli stessi"

Jürgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha rilasciato queste dichiarazioni a Sky prima della sfida contro il Milan:

Sulla sua prima volta a San Siro: "E' la mia prima volta a San Siro. Ho giocato con Napoli, Juve e Roma. E' la prima volta a Milano, è un bellissimo stadio".

Su Ibra: "E' incredibile. Lui e Salah non giocheranno uno contro l'altro. Sono due grandi giocatori. Ibra è una leggenda, giocare a 40 a certi livelli è fantastico".

Sulla formazione: "Abbiamo cambiato un po', stiamo giocando tanto, quindi dobbiamo fare delle rotazioni. Qualcuno non sta bene e non l'ho portato. Non possono giocare sempre gli stessi giocatori. Voglio mettere in campo giocatori che hanno fame".