Lo Slavia Praga arriverà con forza al Milan: vittoria netta e -1 dallo Sparta

vedi letture

Lo Slavia Praga, prossimo avversario del Milan in Europa League, liquida con serenità il Teplice nono in campionato. All'Eden Arena finisce 4-0 per i padroni di casa, grazie alla doppietta di Jurasek, e i gol di Wallem e Jurecka. Un risultato importantissimo per gli uomini di Trpisovski che hanno ridotto il margine con i cugini dello Sparta da 4 punti a un solo punto. L'altra squadra di Praga, infatti, dopo i 5 gol presi dal Liverpool in Europa League, ieri ne ha subiti quattro - senza segnarne alcuno - dal Viktoria Plzen: dunqu per lo Slavia il campionato è riaperto.

Dopo il 4-2 maturato a San Siro, invece, giovedì 14 si giocherà il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, con il Milan che sarà in Repubblica Ceca in uno stadio caldissimo. Mister Pioli ne ha parlato ieri dopo l'Empoli: "La mentalità migliore sarà quella di fare un gol in più degli avversari, che proveranno a fare la partita della vita ma ho detto alla squadra che la partita della vita la possiamo fare anche noi”.