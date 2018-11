Lopez (ex Lazio): "I biancocelesti dovranno scendere in campo concentrati, pensando di affrontare un avversario di alto livello "

L'ex centrocampista della Lazio Antonio Lopez, intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Radio, ha parlato così della formazione di Simone Inzaghi, che domenica ospiterà il Milan: "Domenica i biancocelesti sono attesi da una gara importante, vincere consentirebbe ai ragazzi di Inzaghi di staccare i rossoneri, portandoli magari a venire estromessi dalla corsa per un posto nella prossima Champions League. La squadra di Gattuso ha un rendimento altalenante, Higuain è un giocatore importante per la squadra e la sua assenza si farà sentire. La gara non è facile a causa delle defezioni milaniste: i prossimi avversari della Lazio sanno infatti che in palio c’è molto, con una sconfitta lo stesso Gattuso verrebbe messo nuovamente in discussione. Sarà uno scontro diretto, servirà la prestazione giusta. La Lazio dovrà scendere in campo concentrata, pensando di affrontare un avversario di alto livello perché chi sostituirà i giocatori indisponibili tra i rossoneri metterà in campo il 100%".