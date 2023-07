Lotito sbotta: "Sarri si è fissato con Ricci e Zielinski"

"Come per Lo Celso, mi ha detto no". A opporre il gran rifiuto, secondo il virgolettato attribuito da Il Messaggero a Claudio Lotito, è stato Maurizio Sarri. Oggetto: Fred. Il patron della Lazio sarebbe infatti stato vicino a chiudere col Manchester United per il centrocampista brasiliano, trovando l'opposizione del proprio allenatore, non convinto dall'operazione che avrebbe portato a Formello il 30enne.

"Si è fissato". Lo stesso quotidiano riporta altre dichiarazioni di Lotito, che spiegherebbero il no a Fred: "Si è fissato con Ricci e Zielinski, facendo lievitare il prezzo per uno a scadenza che neanche vuole venire alla Lazio". In questo caso, il giocatore in questione sarebbe il polacco, vicino al rinnovo con il Napoli, mentre c'è distanza col Torino per il centrocampista.

E Sow? In fase interlocutoria la trattativa per Dijbril Sow, che sembra convincere Sarri almeno più di Fred. La Lazio ha l'accordo totale con l'Eintracht Francoforte, ma secondo il quotidiano il giocatore avrebbe richieste economiche - ingaggio oltre i 2,5 milioni di euro attualmente proposti - e anche relative a garanzie tecniche. Alla finestra c'è sempre il Siviglia.