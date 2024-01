Lukaku un incubo per Pioli: sette incroci vinti su nove. I numeri

vedi letture

Il Milan domani affronterà la Roma a San Siro in una partita importantissima per la corsa ai due posti Champions League rimasti, considerando già Inter e Juventus in possesso dei primi due pass. La difesa rossonera dovrà fronteggiare un vecchio nemico come Romelu Lukaku che, in più di un'occasione, ha fatto male al Diavolo.

Nello specifico Lukaku è un vero e proprio incubo per Pioli. Su nove incroci, l'allenatore ha avuto la meglio solo due volte: nella gara di andata di questo campioanto e in un derby nella stagione 2020/2021 deciso da una doppietta di Ibra. Nelle altre sette occasioni Lukau ha sempre vinto e ha segnato anche 5 gol. Uno spauracchio da cui tenersi alla larga.