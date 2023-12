Lunga lista di assenti anche per il Sassuolo, ma Dionisi recupera Berardi

Anche il Sassuolo, avversario del Milan a San Siro questo pomeriggio alle 18, si presenta al calcio di inizio con una lunga lista di assenti e una serie di risultati di certo non molto positiva. I neroverdi più tardi non potranno contare su Racic, Defrel, Vina, Alvarez e Obiang. Anche Viti è in dubbio: potrebbe farcela solo per la panchina, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport.

Ad ogni modo, Dionisi ha recuperato il suo giocatore migliore: sarà della partita infatti Domenico Berardi che era stato colpito da un attacco influenzale nei giorni successivi al Natale. Il numero 10 del Sassuolo è uno spauracchio vero e proprio per il Milan: in totale 11 gol e 7 assist messi a referto contro i rossoneri.