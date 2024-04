Mancini: "Ora abbiamo un mese intenso, rimaniamo con i piedi per terra"

Queste le parole a Dazn dopo il derby vinto contro la Lazio da parte del difensore centrale della Roma, Gianluca Mancini, prossimo avversario del Milan giovedì sera a San Siro per i quarti di finale di Europa League. Tra le dichiarazioni rilasciate nel post gara, anche uno sguardo al futuro:

"Non vincevamo da tanto un derby così, i tifosi se lo meritano. Ci sono sempre stati, anche in quelli persi. Il gol ti rende felice ma era importante vincere, per noi e per la classifica. Questa vittoria ci dà la carica giusta, ci fa lavorare meglio. Non è finita la stagione, è una gara speciale. Ora abbiamo un mese intenso. Festeggiamo ma con i piedi per terra".