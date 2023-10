Meluso (Ds Napoli) a DAZN: "Non avere Osimhen non è mai positivo. Vogliamo ambire alle parti alte della classifica"

Mauro Meluso, Ds del Napoli, è intervenuto a DAZN nel pre partita del big match tra i partenopei e i rossoneri. Queste le sue parole.

Sulla partita: “Le partite sono tutte importanti. Questa è una partita che crea stimoli maggiori ma credo che il Napoli abbia una rosa altamente competitiva per poter ambire a stare nelle parti alte della classifica”

Sull’importanza psicologica: “Le vittorie aiutano a vincere. Sono un toccasana per qualsiasi tipo di problema. Il passato è passato: pensiamo alla partita di stasera per cercare di arrivare più in alto possibile”

Sull’assenza di Osimhen: “Non averlo non è mai positivo però la nostra rosa conta tre attaccanti di assoluto valore: Simeone ha un grandissimo talento e Raspadori è titolare spesso in nazionale”