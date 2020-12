Mijailovic (pres. Stella Rossa): “Incontrare il Milan può essere un vantaggio. Vogliamo spingerci il più lontano possibile in Europa League”

Svetozar Mijailovic, presidente della Stella Rossa, squadra che sarà avversaria del Milan nei trentaduesimi di finale di Europa League, ha commentato così il sorteggio ai canali ufficiali del club serbo. "Vogliamo spingerci il più lontano possibile in questa competizione. Spero che i ragazzi si preparino bene per questa grande partita. Il Milan è un club che qui è stato ospite frequente nelle competizioni europee, ma non siamo riusciti mai a vincere. Speriamo di fare bene nelle due partite che dovremo giocare. La famosa partita della nebbia? Sono ricordi, ma spero che questo febbraio ci sarà bel tempo a Belgrado, e che avremo l'opportunità di goderci una bella partita, sperando di vincere...".

Incontrare il Milan? "Può essere un vantaggio, ma in queste partite decide la qualità della squadra e dei singoli. Incontreremo una big, dunque è difficile prevedere qualcosa di buono. Ma sono sicuro che i ragazzi dimostreranno le loro qualità e che ne trarranno esperienza".