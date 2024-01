Milan-Atalanta, ci risiamo: i dettagli sull'avversario di stasera in Coppa Italia

I Quarti di finale di questa edizione della Coppa Italia hanno in serbo, oltre al Derby romano, quello lombardo tra Milan e Atalanta, che non si incrociano nella competizione dalla stagione 2000/01. Anche in quell'occasione l’incontro fu disputato nei Quarti e vide i rossoneri accedere al turno successivo, segnando ben sei reti in totale: vittoria per 4-2 in casa all'andata e sconfitta per 2-1 in trasferta al ritorno. In generale, sono undici le sfide in Coppa Italia tra le squadre: dopo essere rimasto imbattuto nelle prime sette nel torneo, con cinque vittorie e due pareggi, il Milan ha perso due delle ultime quattro (2V) contro l'Atalanta, compresa la più recente.

Il Diavolo, comunque, ha superato i Quarti di finale di Coppa Italia in quattro delle ultime cinque occasioni (fa eccezione l'eliminazione per mano dell'Inter nella stagione 2020/21), dopo essere stato eliminato in questa fase in quattro delle cinque precedenti edizioni. L'Atalanta, invece, ha alternato una vittoria (4) a una sconfitta (3) in ciascuna delle ultime sette gare di Coppa Italia; i bergamaschi sono stati eliminati in sette delle ultime dieci volte in cui hanno raggiunto i Quarti, comprese le due più recenti: sconfitta per 2-3 in casa contro la Fiorentina nel 2021/22 e ko per 1-0 sul campo dell'Inter nel 2022/23.

PRESSING ALTO E RECUPERO PALLA IMMEDIATO, PUNTI FERMI DELL'ATALANTA DI GASPERINI

In quella che ormai è l’ottava stagione dell’era Gasperini all'Atalanta, emergono delle caratteristiche di gioco della Dea così consolidate da diventare dei veri e propri dogmi del gioco dei nerazzurri. Tra questi spicca, sin dalla prima annata della gestione Gasperini all'Atalanta, il temperamento deciso e aggressivo dei suoi giocatori nel recupero palla. Non a caso, i bergamaschi sono primi per palloni recuperati in tutte le zone del campo (1234) e quarti in campionato per recuperi palla offensivi (149), ossia entro massimo 40 metri dalla porta avversaria. I possessi guadagnati in zona d'attacco, inoltre, hanno portato 29 volte a un tiro, con solo il Napoli (36) ad aver fatto meglio finora.

Di pari passo con il dato delle palle recuperate c'è quello dei palloni intercettati, che vedono gli uomini di Gasp stazionare, anche in tal caso, al primo posto (189). Un aspetto su cui, invece, l'Atalanta sta mostrando qualche lacuna sono le palle inattive: la Dea è la squadra che in percentuale ha subito più gol su sviluppi di palla ferma nella Serie A in corso: il 43% (9/21). Nel dettaglio, poi, nessuna formazione ha incassato più reti da cross rispetto ai bergamaschi (otto, come Salernitana e Verona).

DE KETELAERE E KOOPMEINERS IN OTTIMA FORMA, MURIEL È SEMPRE UN PERICOLO

Tra gli osservati speciali nelle file dell'Atalanta c'è un giocatore che dalle parti di Milanello hanno conosciuto bene nella passata stagione. Parliamo di Charles De Ketelaere, approdato al Milan nella scorsa annata e partito in prestito in direzione Bergamo dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Il belga sembra aver trovato, nel periodo recente, una certa continuità sottoporta, come confermano i sette gol (quattro reti, tre assist) a cui ha preso parte nelle ultime sei presenze in tutte le competizioni, dopo dieci gare consecutive in cui non aveva partecipato a nemmeno una rete. Inoltre, l’ex Bruges è l'unico giocatore tra quelli che militano in squadre di Serie A a vantare almeno due gol segnati in tre competizioni diverse nella stagione 2023/24: due in campionato, due in Europa League, due in Coppa Italia.

Sbocciato del tutto nella scorsa stagione, anche in quella attuale Teun Koopmeiners si sta attestando ad alti livelli, confermandosi uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato. In particolare, sta trovando maggiore ispirazione in fase realizzativa lontano dal Gewiss Stadium. Infatti, è il giocatore che ha segnato più gol (quattro) tra quelli che sono andati a segno solo in trasferta in campionato. Inoltre, l'olandese è il giocatore dell'Atalanta che crea nettamente più occasioni per i compagni: 41, seguito a quota 25 da Ademola Lookman. Dopo aver deciso la sfida in campionato tra Atalanta e Milan con un colpo di tacco al 95', riceverà sicuramente un'attenzione particolare Luis Muriel, che ha segnato due gol contro il Milan in Serie A con la maglia dell'Atalanta, entrambi, però, in casa, compreso appunto quello di dicembre.