Guardi la Lazio e pensi subito a Ciro Immobile. Ma il pericolo pubblico numero per il Milan è un centrocampista. Marco Parolo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, quando l’ex Parma vede rossonero si trasforma in bomber: 5 gol. Di questi tempi, tra l’altro, la mira è piuttosto precisa: 2 reti nelle ultime 2 gare di campionato.