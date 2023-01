Milan, Colombo oggi avversario: i suoi numeri con il Lecce

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra le fila del Lecce gioca in attacco Lorenzo Colombo, classe 2002 che ha fatto tutta la trafila delle giovanili rossonere e quest'anno si sta giocando le sue carte in prestito per la prima volta in Serie A (dopo un paio di esperienze in B negli anni passati). La sua stagione, fino a questo momento, è positiva. In campionato ha giocato 15 partite, 7 da titolare di cui le ultime 5 consecutive: ha trovato il gol in 4 occasioni e 2 assist. Il Milan lo segue da vicino, come confermato ieri in conferenza stampa anche da Pioli.