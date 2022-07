Milan, ecco il Marsiglia di Tudor e di tanti ex 'italiani'. Squadra di tecnica e garra

MilanNews.it

Alle 18:00 il Milan scenderà in campo contro il Marsiglia per la quinta amichevole della sua pre-stagione. La squadra francese è stata affidata, dopo il secondo posto della passata stagione in Ligue1, a Igor Tudor, ex tecnico dell'Hellas Verona. Un passato in Italia che conferma il leitmotiv presente anche nella rosa; sono tanti, infatti, gli ex Serie A che giocano al Velodrome: Pau Lopez, Under, Milik, Gerson, Strootman, Lirola, ai quali si aggiungono talenti come Payet, Caleta-Car e Balerdi. Una squadra da prendere con le pinze, perché piena di giocatori di qualità, ma anche piuttosto incostanti, e con una forte proponesione alla garra, spinta sempre dai 60mila del Velodrome.