Milan, Empoli domenica con un innesto in più: chiuso il colpo in difesa

Domenica 7 gennio, al Carlo Castellani, il Milan affronterà l'Empoli di Aurelio Andreazzoli, che proprio nella giornata di ieri ha definito un importante colpo in difesa in questo calciomercato, nonostante in una recente uscita pubblica il presidente dei toscani, Fabrizio Corsi, aveva smentito la possibilità di rinforzare questo reparto a gennaio.

Così alla fine non è stato, visto che per l'appunto l'Empoli ha definito l'acquisto del giovane difesnore 19enne Saba Goglichidze, georgiano in arrivo dal Torpedo Kutaisi, club per il quale ha raccolto ben 32 presenze ufficiali ed un assist nelle ultime due stagioni.

Il Milan, dunque, domenica avrà un avverario in più da affrontare, anche se è improbabile che Andreazzolli possa puntare subito su Goglichidze, al quale verrà sicuramente dato il tempo necessario per ambientarsi prima di esordire in Serie A.