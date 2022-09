Milan, i prossimi impegni delle rivali in Champions: derby per il Chelsea, sfide d'alta quota per D.Zagabria e Salisburgo

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Chelsea in crisi di risultati, in campionato e in Europa, ci riprova in uno dei tanti derby londinesi: la formazione di Potter farà visita al Crystal Palace sabato alle 16. A seguire i Blues sfideranno proprio il Milan che guida di poche lunghezze, dopo una vittoria e un pari, il Gruppo E in Champions League. Sarà una gara dura per i rossoneri in Europa, la Dinamo Zagabria giocherà contro il Red Bull Salisburgo ma in campionato potrà anche metter dentro alcune seconde linee: al momento (con una gara giocata in più) è a +11 sull'Hajduk Spalato dopo dieci gare giocate e sfida la terza, lo Slaven Belupo. Per il Salisburgo, invece, a +4 sul LASK secondo in classifica dopo nove gare di campionato, è scontro diretto ad alta quota.

La classifica del Gruppo E

Milan 4

Dinamo Zagabria 3

Salisburgo 2

Chelsea 1