Milan-Juve, un Weah torna a San Siro 24 anni dopo l'ultima volta

vedi letture

Quella tra Milan e Juve è una sfida particolare per la famiglia Weah: papà George giocò la prima a San Siro con la maglia rossonera in un Trofeo Berlusconi molto particolare. Era il 18 agosto del 1995 e Marco Van Basten diede l’addio al calcio, con un giro di campo in giacca di renna che divenne un simbolo storico nella storia del calcio.

La partita finì 0-0 e Weah senior sbagliò il rigore decisivo che diede la vittoria ai bianconeri. Quell'anno poi fu Scudetto per il Milan.

La storia tra Re George ed il Milan finì l'anno dopo lo scudetto di Zaccheroni. L'ultima partita del liberiano con la maglia rossonera? Sempre a San Siro contro la Juventus in un Trofeo Berlusconi. E oggi, 24 anni dopo, un altro Weah torna a San Siro: si tratta del figlio Timothy, che vestirà la maglia della Juventus.