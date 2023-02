MilanNews.it

Tra i quasi 69mila di San Siro di questa sera per Milan-Torino ci sono anche Adriano Galliani e Raffaele Palladino, AD ed allenatore del Monza, prossimo avversario della squadra di Pioli in campionato: i rossoneri, sabato 18 febbraio, andranno al Brianteo per Monza-Milan.