Miranchuk sul Milan: "Contro i rossoneri non sarà facile, ma sono fiducioso"

Dopo il 4-1 del Milan contro il Cagliari, vince anche l'Atalanta in Coppa Italia contro il Sassuolo con il netto risultato di 3-1: in rete per due volte l'ex rossonero De Ketelaere insieme alle reti finali di Miranchuk e Boloca. Dopo la sfortunata sconfitta in campionato, era il 9 dicembre, i rossoneri troveranno nuovamente la Dea sul proprio cammino, questa volta per i quarti di finale di Coppa Italia in programma mercoledì 10 gennaio a San Siro. Della prossima sfida contro il Milan, ha parlato così il fantasista russo Aleksej Miranchuk.

Queste le sue parole a Sky Sport: "Stiamo facendo bene e sono felice del gol e minutaggio, siamo forti. Contro il Milan non sarà facile, abbiamo prima la Roma e pensiamo anche a loro, poi contro i rossoneri vedremo, però siamo in un buon momento, sono fiducioso".