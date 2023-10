Mirante sfida il suo passato: contro la Juventus è la partita dell'ex

Le doppie assenze di Mike Maignan e Marco Sportiello, porteranno, a meno di clamorose novità, la maglia da titolare al terzo portiere rossonero Antonio Mirante. Per l'estremo difensore classe 83' si tratta della più classica sfida dell'ex: infatti Mirante venne acquistato dai bianconeri nel gennaio 2000 per poi essere aggregato alla Primavera. L'esordio in prima squadra con la maglia della Juve avvenne nel novembre 2006 in Albinoleffe-Juventus 1-1 a seguito dell'espulsione di Buffon. Nella stessa stagione, in Serie B con i bianconeri collezionò in totale 7 presenze.