MN - Fiorentina, Pioli in conferenza: "Vittoria meritata, non fortunata"

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa nel post partita della sfida contro il Milan: "Altro che credito con la fortuna, ma non siamo stati fortunati oggi. Ci abbiamo creduto dall'inizio alla fine e siamo stati premiati meritatamente. Nei due mesi e mezzi in cui non siamo riusciti a vincere abbiamo avuto la svolta, credendo nel lavoro in un momento difficile. Possiamo migliorare ancora in tanti aspetti. Ci possiamo godere poco queste vittorie, perchè tra tre giorni giochiamo di nuovo. Lafont e Donnarumma credo abbiano lo stesso numero di presenze nei massimi campionati. Se lasciamo lavorare tranquillo il ragazzo, sono convinto che diventerà tra i più forti del mondo. I nostri attaccanti ci hanno dato un supporto determinante nelle ultime tre partite. Mercato? Le valutazioni le faccio con la società. Se ci sarà la possibilità metteranno".