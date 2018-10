MN - Genoa, Juric in conferenza: "Meritavamo di più, ci siamo fatti schiacciare nel finale per una questione fisica"

Ivan Juric, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa nel post partita della sfida contro il Milan: "I primi 15-20 minuti non mi son piaciuti, però poi abbiamo messo in difficoltà il Milan. Negli ultimi 15-20 minuti è stata una questione di tenuta fisica. Poi c'è stato un errore di un ragazzo che aveva fatto una partita bellissima. Sono errori come con Roma e Udinese che stiamo pagando. Kouamè? Ha fatto una grande partita, ma non mi sorprende. Meritavamo di più sia oggi che con l'Udinese. Non ci aspettavamo il Milan con il 3-5-2 e non abbiamo reagito benissimo inizialmente, poi però abbiamo cominciato a dominare e si è visto un grande Genoa. Piatek a secco per i troppi elogi? Un attaccante non può segnare in tutte le partite. Oggi ha avuto tanti palloni, mentre altre volte ne ha avuto uno e ha segnato. Capita".