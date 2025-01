MN - Inter, al via l'allenamento alla vigilia della finale. Terapie per Correa e Thuram

vedi letture

È cominciato da poco l'allenamento dell'Inter presso lo stadio dell'Al-Riyadh in vista della finale di Supercoppa Italiana contro il Milan di domani. Assenti Correa e Thuram che stanno facendo terapie, in entrambi i casi assenza in via preventiva ma dovrebbero andare entrambi in panchina domani. In attacco quindi toccherà alla coppia Lautaro-Taremi.