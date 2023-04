MN - Napoli, il tam tam nelle chat: "Tutti sotto l'hotel del Milan per non farli riposare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sta circolando con sempre più insistenza, nei gruppi WhatsApp dei tifosi del Napoli, l’invito a disturbare il riposo dei giocatori del Milan nella notte di domani. Infatti il messaggio recita: "Troviamoci sotto l’hotel con trombe, batterie pirotecniche e fischi per non far dormire il Milan". La notizia, però, era già arrivata alla macchina organizzativa rossonera che ha già preso le dovute contromisure.