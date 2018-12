MN - Parma, D'Aversa in conferenza: "C'è rammarico e rabbia per i due episodi, va fatta chiarezza sulle regole del fallo di mano"

Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa nel post partita della sfida contro il Milan: "I complimenti li giro alla proprietà e alla società, che ha iniziato questo percorso anche prima del mio arrivo. Abbiamo un direttore sportivo che sta facendo un grandissimo lavoro. Segreti non ce ne sono, lavoriamo in modo intenso durante la settimana, riportandolo poi in partita. Il tutto, ovviamente, è condito da giocatori di qualità. Anche oggi non abbiamo perso umiltà, nonostante la posizione di classifica che avevamo. Per oggi c'è rammarico, credo che abbiamo resistito bene soprattutto nel primo tempo. Il rammarico è di aver subito i gol con due episodi da rivedere. L'episodio del secondo gol non l'ho rivisto, ma non mi va di commentare. Vorrei che ci fosse un po' di chiarezza, perchè così uno sa quanto deve stare largo sto braccio per essere rigore. Subiamo un calcio di rigore su cui nemmeno la squadra avversaria ha protestato. Abbiamo avuto anche un'occasione per pareggiare su Grassi. L'aspetto mentale è molto importante e in quel momento ci è arrivata una mazzata addosso. Se sono soddisfatto per come abbiamo interpretato la partita? Non sono contento per il risultato e noi viviamo di quello. C'è soddisfazione per la prestazione, ma c'è rammarico e rabbia. Non credo ci sia stata una superiorità netta del Milan".